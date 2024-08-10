Фетисов: сказал Овечкину: «Все мужики страны просят, чтобы ты побил рекорд Гретцки»

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что с нетерпением ждёт, когда капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Когда Гретцки закончил играть, никто не думал, что кто-то его сможет превзойти. Этот рекорд, к которому Саша подобрался, нужно забирать. Я говорю Саше: «Всё брось, у тебя осталось 42 гола. Я тебя прошу, все мужики страны тебя просят — ты должен сделать всё, чтобы побить этот рекорд», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.