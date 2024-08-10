Фетисов: нам нужна команда КХЛ в Новокузнецке! Деньги там должны быть

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил о необходимости пригласить новокузнецкий «Металлург» в список участников Континентальной хоккейной лиги.

«Хоккей в Новокузнецке любят! Это, кто не знает, одно из мест, где хоккей с шайбой развивался сразу после войны. Нам нужна команда КХЛ в Новокузнецке! Нужно команду собрать, менеджера найти. Бизнес там в большом объёме присутствует, деньги должны быть. Нужно дать возможность металлургам смотреть хоккей высокого уровня», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Металлург» в прошедшем сезоне ВХЛ дважды менял главных тренеров. Это не помогло новокузнечанам попасть в плей-офф. «Металлург» завершил регулярный чемпионат ВХЛ на 17-м месте, новокузнецкому клубу не хватило одного очка до зоны плей-офф.