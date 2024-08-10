Команды Овечкина и Фетисова сыграли вничью в гала-матче в Мытищах

Команды обладателя Кубка Стэнли Александра Овечкина и двукратного олимпийского чемпиона, трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Фетисова сыграли вничью со счётом 6:6 в хоккейном гала-матче в рамках Кубка Овечкина среди детских команд, сообщает ТАСС. Встреча прошла на «Арене-Мытищи».

В матче приняли участие олимпийский чемпион, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота» Кирилл Капризов, победитель Олимпиады Илья Ковальчук, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира Евгений Малкин и другие.

Отметим, что сын Александра Овечкина Сергей отметился заброшенной шайбой.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.