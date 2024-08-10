Генеральный директор «Динамо»: Гусев сейчас в такой форме, в которой в 25 лет не был

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал новое соглашение клуба с нападающим Никитой Гусевым.

— То, что мы сохранили Гусева, — это здорово. Это звезда не только нашей команды, но и звезда лиги, которая украсит КХЛ, болельщики его любят. Мы благодарны Никите, что он принял решение остаться в «Динамо».

— Вы не сомневались, что он по итогу подпишет контракт с «Динамо»?

— Абсолютно никаких сомнений не было. Никита — хороший хоккеист и очень порядочный человек. У нас изначально была договорённость. Он очень хорошо подготовился, находится в такой форме, в которой в 25 лет не был. Думаю, Никита в предстоящем сезоне удивит всех болельщиков «Динамо» и лиги, — цитирует Сушко «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Гусев провёл за московское «Динамо» 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах.