Марченко — о гала-матче: можно сказать, у меня появилась сыгранность с Овечкиным

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко прокомментировал участие в гала-матче Кубка Овечкина.

«Матч был просто супер, мне всё очень понравилось. Это всегда круто сыграть с такими звёздами прошлого, как Вячеслав Фетисов, Алексей Морозов. Появилась ли у меня сыгранность с Овечкиным? Ха-ха, да, можно и так сказать, налаживаем взаимодействие. Он хоккеист высочайшего класса, с ним здорово играть», — приводит слова Марченко «Советский спорт».

Напомним, 23-летний Марченко в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в составе «Коламбус Блю Джекетс» записал на свой счёт 23 гола и 19 результативных передач в 78 играх. Россиянин установил новый личный рекорд по голам в прошедшем сезоне.