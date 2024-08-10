Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Амур» всухую проиграл финалисту Кубка Петрова — 2024 АКМ в контрольном матче

«Амур» всухую проиграл финалисту Кубка Петрова — 2024 АКМ в контрольном матче
Аудио-версия:
Комментарии

В Новогорске завершился контрольный матч между хабаровским «Амуром» и финалистом Кубка Петрова — 2024 АКМ. Победу с сухим счётом 3:0 одержала команда Всероссийской хоккейной лиги.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
10 августа 2024, суббота. 13:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 3
АКМ
Тульская область
0:1     0:2     0:3    

В первой двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб. Во втором периоде номинальные гости дважды огорчили голкипера хабаровского клуба. На старте заключительного игрового отрезка ХК АКМ забросил третью шайбу в матче, установив окончательный счёт во встрече.

В следующем матче АКМ встретится ещё с одной командой Континентальной хоккейной лиги — «Торпедо». Матч состоится 16 августа.

В прошлом сезоне «Амуру» впервые с 2018 году удалось пробиться в плей-офф КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина хабаровский клуб уступил будущему чемпиону магнитогорскому «Металлургу» в серии из шести матчей.

Материалы по теме
Дегтярёв заявил, что больше не планирует участвовать в жизни «Амура»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android