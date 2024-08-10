«Амур» всухую проиграл финалисту Кубка Петрова — 2024 АКМ в контрольном матче

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В Новогорске завершился контрольный матч между хабаровским «Амуром» и финалистом Кубка Петрова — 2024 АКМ. Победу с сухим счётом 3:0 одержала команда Всероссийской хоккейной лиги.

В первой двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб. Во втором периоде номинальные гости дважды огорчили голкипера хабаровского клуба. На старте заключительного игрового отрезка ХК АКМ забросил третью шайбу в матче, установив окончательный счёт во встрече.

В следующем матче АКМ встретится ещё с одной командой Континентальной хоккейной лиги — «Торпедо». Матч состоится 16 августа.

В прошлом сезоне «Амуру» впервые с 2018 году удалось пробиться в плей-офф КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина хабаровский клуб уступил будущему чемпиону магнитогорскому «Металлургу» в серии из шести матчей.