Романов сравнил переход Кузнецова в СКА с уходами Ковальчука и Дацюка из НХЛ

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова в СКА.

«Смотрите, тут у каждого свой путь. Каждый сам выбирает, когда ему нужно покинуть НХЛ. Евгений высококлассный хоккеист, у него великолепная карьера. Если он решил вернуться, то могу пожелать ему только удачи.

Можно вспомнить примеры Ильи Ковальчука и Павла Дацюка. Они тоже возвращались в КХЛ, хотя они вполне могли играть на хорошем уровне в НХЛ. Повторюсь, у каждого свой путь, свой выбор», – сказал Романов в интервью «Советскому спорту».

Напомним, о подписании контракта нападающего и армейского клуба было объявлено 31 июля. Соглашение Кузнецова и СКА рассчитано на четыре года.

Евгений Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.