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«Ваш ёжик!» Экс-нападающий Страка обратился к болельщикам «Северстали»

«Ваш ёжик!» Экс-нападающий Страка обратился к болельщикам «Северстали»
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Экс-нападающий «Северстали», 46-летний Йозеф Страка обратился к череповецким болельщикам.

«Привет всем болельщикам «Северстали»! Хочу вас поздравить, и спасибо большое за поддержку, которую вы мне оказывали в то время, когда я играл за «Северсталь». Ещё раз спасибо, и удачи вам в следующем сезоне. Ваш ёжик!» — сказал Страка в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале клуба.

«Наверное, крутейший череповецкий легионер №78», — отметили в комментариях под постом с обращением.

Защитник «Северстали» Либор Шулак перед тем, как начать своё выступление в КХЛ в 2019 году, выражал надежду на то, что болельщики смогут его полюбить так же, как Страка.

Хоккеист провёл в череповецком клубе три сезона, последним было начало сезона-2011/2012. Карьеру игрок завершил после сезона-2012/2013. Сам Страка признавался, что скучает по играм в этом клубе.

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