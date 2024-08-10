«В руках у него были ужасные напитки, как у рок-звезды». Фолиньо — об экс-звезде НХЛ Хитли

Американский хоккеист, нападающий «Чикаго» Ник Фолиньо высказался о бывшей звезде НХЛ Дэни Хитли. Несмотря на результативность, хоккеист был совсем другим вне льда.

«Я никогда этого не забуду. Он приходил, у него было полотенце, почти до самых сосков, у него была этакая стойка, в руках были эти ужасные напитки, как у рок-звезды. И это я говорю о восьми утра. А потом он шёл в холодную ванну, погружаясь и выплёскивая тонну холодной воды. И это было похоже на то, как будто ему нужно было проснуться от того, чем он занимался прошлой ночью», — приводит слова Фолиньо Sportskeeda.

Хоккеист отметил, что, несмотря на то, какой образ жизни вёл Хитли вне ледовой площадки, он всё же был хорошим игроком.

Оба форварда выступали за «Оттаву Сенаторз» с 2007 по 2009 год. 43-летний нападающий Хитли завершил карьеру после сезона-2014/2015. Он провёл в НХЛ 869 матчей регулярного сезона, набрав в сумме 791 (372+419) очко. Завершил карьеру игрока в 2016 году, сейчас является скаутом «Филадельфии Флайерз».