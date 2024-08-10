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Овечкин выразил отношение к участию россиян в нейтральном статусе на Олимпийских играх

Овечкин выразил отношение к участию россиян в нейтральном статусе на Олимпийских играх
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не видит ничего зазорного в том, что российские спортсмены выступали на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

— Вы наверняка в курсе той дискуссии, которая развернулась в России вокруг поездки наших спортсменов на Олимпиаду под нейтральным флагом. Часть общественности их поддержала, некоторые великие спортсмены прошлого жёстко критикуют – вы на чьей стороне?
— Если взять тот же Пекин (зимние Олимпийские игры 2022 года. – Прим. «Чемпионата»), когда все были в нейтральном статусе, их же никто не осуждал?

— То есть вы их поддерживаете?
— Не вижу ничего плохого, — сказал Овечкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Александром Овечкиным читайте на «Чемпионате»:

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«Россияне в нейтральном статусе на Играх? Не вижу ничего плохого». Интервью с Овечкиным
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