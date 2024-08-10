Овечкин — о селекции «Вашингтона»: на бумаге всё хорошо, самое главное — суметь сыграться

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился своими впечатлениями от подбора новых игроков в команду на предстоящий сезон.

— «Вашингтон» в межсезонье провёл масштабную селекцию, подписав Дюбуа, Манджапане и других сильных хоккеистов. Кажется, что вы стали значительно сильнее. Довольны селекцией?

— На бумаге всё хорошо, но самое главное, чтобы мы смогли сыграться и показали те результаты, на которые рассчитывают болельщики, генеральный менеджер и вся команда.

— Долгие годы «Кэпиталз» ассоциировались с вами, с Евгением Кузнецовым, Дмитрием Орловым и многими другими игроками, долго игравшими за клуб. Сейчас из костяка остались вы, Джон Карлсон, Том Уилсон и Ти Джей Оши. Становится сложнее, когда команда так сильно меняется и появляется много молодых ребят?

— Это же бизнес. Мы в нём хоккеисты и можем только играть, а всё решают руководство и генеральный менеджер., — сказал Овечкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Александром Овечкиным читайте на «Чемпионате»: