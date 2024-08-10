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Александр Овечкин объяснил своё отношение к людям, которые берут у него автографы

Александр Овечкин объяснил своё отношение к людям, которые берут у него автографы
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что никогда не против дать автограф болельщикам, потому что понимает их чувства.

— Недавно нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал об истории, которая навсегда изменила его представление о вас. Она была посвящена тому, как долго вы можете раздавать автографы и фотографироваться с болельщиками, никому не отказывая. Не устаёте от такого внимания?
— Я же тоже был фанатом определённых игроков и команд. Так же ждал и надеялся, что смогу получить автограф. Это осталось у меня в памяти на всю жизнь. Я это помню и каждый раз, когда теперь у меня есть возможность дать людям автограф, почему нет? — сказал Овечкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Напомним, ранее российский хоккеист Валерий Ничушкин рассказал, что его удивило отношение Овечкина к болельщикам.

Полное интервью с Александром Овечкиным читайте на «Чемпионате»:

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