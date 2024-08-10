Александр Овечкин объяснил, почему не смотрит Олимпиаду в Париже

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что не может посмотреть Олимпиаду в Париже из-за нехватки времени.

— В прошлом сезоне вы включили Стефена Карри в символическую пятёрку всех времён НБА: видели его выступление в полуфинале Олимпиады?

— На Олимпиаде не видел.

— Не интересуетесь Олимпиадой в Париже?

— Нет времени, — сказал Овечкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. В ней участвовали 15 российских спортсменов, все они поехали туда в нейтральном статусе. Серебряные медали удалось завоевать в парах в теннисе, это сделали Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Полное интервью с Александром Овечкиным читайте на «Чемпионате»: