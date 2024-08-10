Овечкин — о следующем клубе после «Вашингтона»: много раз уже говорил на эту тему

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что нет смысла вновь поднимать тему того, какой клуб он выберет после завершения карьеры в НХЛ.

— Ваш друг Евгений Кузнецов вернулся в КХЛ и попал под шквал критики в родном Челябинске за то, что выбрал не «Трактор», а СКА. Если вы решите после завершения карьеры в НХЛ вернуться в Россию, этой командой может оказаться не московское «Динамо»?

— Я много раз уже говорил на эту тему. Нет смысла ещё раз её поднимать.

— Её поднимает Роман Ротенберг, говоря, что надеется на то, что вы перейдёте в СКА?

— Вот через два года и посмотрим.

— То есть вы такой шанс для себя оставляете?

— Это вы сказали, а не я, — сказал Овечкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Александром Овечкиным читайте на «Чемпионате»: