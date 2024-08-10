Овечкин — о «Динамо»: Кудашов и Сопин знают меня с детства. Успехов им и всего наилучшего

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пожелал успехов спортивному директору и главному тренеру «Динамо».

— В межсезонье «Динамо» смогло радикально усилить команду. Следили за деятельностью Алексея Сопина?

— Чуть-чуть удавалось следить. Повторюсь, что сейчас очень много своих дел, которые необходимо здесь решить. После 20-го числа мы встретимся и всё обсудим.

— Ваши давние знакомые занимают в «Динамо» ключевые посты: Алексей Кудашов – главный тренер, Алексей Сопин – спортивный директор. За них переживаете персонально?

— Безусловно, потому что они меня знают с детства. С Алексеем Кудашовым мы вообще вместе играли, поэтому желаю им успехов и всего наилучшего, — сказал Овечкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Александром Овечкиным читайте на «Чемпионате»: