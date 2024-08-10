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Михаил Сергачёв провёл мастер-класс для юных хоккеистов в родном Нижнекамске

Михаил Сергачёв провёл мастер-класс для юных хоккеистов в родном Нижнекамске
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Защитник «Юты» Михаил Сергачёв провёл мастер-класс для детей в родном Нижнекамске. Об этом сообщил официальный телеграм-канал местного «Нефтехимика».

«Болельщики привет, спасибо вам, что болеете и переживаете за команду, надеюсь, что ребята будут побеждать для вас», — сказал Сергачёв в видеообращении к болельщикам после мастер-класса.

Мероприятие было посвящено Дню физкультурника. Поддержать Сергачёва пришли Александр Дергачёв и Рауль Якупов.

Напомним, двукратный обладатель Кубка Стэнли родился в республике Татарстан, в Нижнекамске. В сезоне-2016/2017 дебютировал в НХЛ за канадский «Монреаль», а позже провёл семь сезонов в составе «Тампа-Бэй». С предстоящего сезона защитник будет играть в «Юте».

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