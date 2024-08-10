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Овечкин рассказал, почему играет с сыном Сергеем реже, чем ему самому хотелось бы

Овечкин рассказал, почему играет с сыном Сергеем реже, чем ему самому хотелось бы
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что их график тренировок с сыном не совпадает, поэтому они редко встречаются на льду.

— Насколько часто удаётся выходить на лёд вместе с сыном Сергеем: не только на таких мероприятиях, но и дома в Вашингтоне?
— Не так часто, как хотелось бы, потому что у него тренировки в одно время, у меня – в другое время. Поэтому сегодня получил удовольствие от совместного выхода на лёд.

— Каждый матч с ним – особенный момент?
— Конечно, — сказал Овечкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Напомним, ранее Овечкин рассказывал, что его сын Сергей тренируется шесть раз в неделю.

Полное интервью с Александром Овечкиным читайте на «Чемпионате».

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