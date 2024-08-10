В минском «Динамо» поздравили белорусского тяжелоатлета с бронзой ОИ-2024

В минском «Динамо» поздравили белорусского тяжелоатлета Евгения Тихонцова с завоеванием бронзовой медали на Олимпийских играх в Париже.

«Поздравляем Евгения с завоеванием медали!» — написали в телеграм-канале клуба.

Отметим, что Тихонцов занял третье место в соревнованиях по тяжёлой атлетике в весовой категории до 102 кг. Его результат по итогам двух упражнений – 402 кг (183 кг + 219 кг).

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. Туда поехали 15 спортсменов из России и только пять спортсменов из Беларуси. Все они выступают под нейтральным флагом и с нейтральным гимном, под запретом вся национальная символика — это условие МОК.

В чемпионате КХЛ минское «Динамо» в минувшем сезоне закончило выступление на этапе 1/8 финала, уступив московскому «Динамо» в серии со счётом 2-4.