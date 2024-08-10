Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил рейтинг НХЛ по скорости полёта шайбы после броска выше 145 км/ч. Всего за сезон он исполнил 68 бросков, которые превышают эту скорость. Об этом сообщил официальный сайт НХЛ.

Овечкин стал первым, вторым по этому же показателю стал Тейдж Томпсон из «Баффало Сэйбрз», третий — Стивен Стэмкос из «Тампа-Бэй», который в предстоящем сезоне уже выступит за команду «Нэшвилл Предаторз»

Ещё один россиянин, 23-летний Егор Чинахов из «Коламбуса» оказался на шестом месте этого рейтинга. На его счету 29 таких бросков.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.