«Дай бог». Овечкин — об участии сборной России на зимней Олимпиаде 2026 года

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил надежду на то, что российские хоккеисты попадут на Олимпиаду-2026.

— Сами ещё верите, что вопрос с поездкой сборной России на зимнюю Олимпиаду разрешится положительным образом?

— Дай бог. Посмотрим, — сказал Овечкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Олимпийские игры в 2026 году должны пройти в Италии, в Милане. Международная федерация хоккея (ИИХФ) примет решение по поводу допуска россиян на Олимпийские игры 2026 года в феврале-марте 2025-го. Предварительно сборная России включена в групповой этап Олимпиады‑2026. В группе С соперниками россиян должны стать команда США и ещё два победителя квалификационных турниров.

Полное интервью с Александром Овечкиным читайте на «Чемпионате»: