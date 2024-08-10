Овечкин рассказал, какие преследует цели, создавая хоккейную академию его имени в Москве

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как будет работать его хоккейная академия.

— В 2026 году в Мневниках будет введена в эксплуатацию Академия имени Александра Овечкина: насколько плотно контролируете строительство объекта, всё-таки это ваше имя и ваш бренд?

— Вместе с партнёрами мы вовлечены на 100%. Хотим сделать лучшую Академию. Понятно, что это тяжело, но будем делать всё возможное.

— Своей Академией планируете бросить вызов классическим столичным хоккейным школам?

— Мы будем следовать шаг за шагом. Если будет возможность конкурировать, то будем это делать. Если нет, то будем воспитывать детей сами – благодаря своему опыту и знаниям.

— Как найти баланс между коммерческой составляющей и тем, чтобы дети не из богатых семей также имели возможность заниматься хоккеем?

— Для этого есть главный тренер и тренеры команд, которые будут воспитывать детишек для того, чтобы они в зрелом возрасте приходили в другие клубы, получая возможность играть в КХЛ или дай бог в НХЛ, — сказал Овечкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Александром Овечкиным читайте на «Чемпионате»: