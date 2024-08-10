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«Потеря Бурдасова, Калинина и Сошникова вроде ощутима». Батрак — о «Тракторе»

«Потеря Бурдасова, Калинина и Сошникова вроде ощутима». Батрак — о «Тракторе»
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Хоккейный эксперт и комментатор Артём Батрак оценил, насколько значим уход некоторых игроков из «Трактора».

«Потеря Бурдасова, Калинина и Сошникова — вроде бы ощутимо. Антон Бурдасов много забивает, и он с Сергеем Калининым 50 на 50 был капитаном в команде. Мне кажется, что это потеря для «Трактора». Человека с таким броском не везде найдешь. Никита Сошников хорошо умеет играть в хоккей, но почему-то делает это нестабильно. Иногда он выдавал такие матчи — обыгрывал, бросал. И ты думаешь: «Вот он, Сошников!». А потом были матчи, где он не вытягивал. Поэтому в случае это игрока можно было договориться, но не договорились — и ладно», — приводит слова Батрака «РБ Спорт».

Напомним, по окончании сезона-2023/2024 челябинский «Трактор» покинули Антон Бурдасов, Сергей Калинин, Никита Сошников, Альберт Яруллин, Джек Родуолд. Пост главного тренера также покинул Алексей Заварухин.

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