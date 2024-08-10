Артём Батрак: «Трактор» избавляется от тех, у кого не очень шло в последние годы

Хоккейный эксперт и комментатор КХЛ ТВ Артём Батрак заявил, что у «Трактора» беспроигрышная схема отбора игроков.

«Трактор» теряет, условно говоря, хороших игроков, но приобретает на их место точно таких же. Но с потенциалом того, что у тех не получилось, а у этих получится. И это абсолютно нормальный подход, если его разбирать на пальцах. Понятно, что у Алексея Волкова более глубокие мысли. «Трактор» избавляется от тех, у кого не очень шло в последние годы, расчищает там платежную ведомость и берет на их место симпатичных и опытных игроков по меркам КХЛ. Как будто бы ситуация беспроигрышная», — приводит слова Батрака «РБ Спорт».

«Трактор» в минувшем сезоне в четвёртый раз за свою историю дошёл до полуфинала плей-офф КХЛ, где уступил в серии ярославскому «Локомотиву» (0-4).