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«Барыс» представил новую форму на предстоящий сезон

«Барыс» представил новую форму на предстоящий сезон
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Хоккейный клуб «Барыс» из Астаны (Казахстан) представил новую форму и вручил её игрокам во время презентации команды, которая прошла 9 августа.

Фото: Социальные сети «Барыса»

Фото: Социальные сети «Барыса»

Фото: Социальные сети «Барыса»

«Барыс» всегда берёт за основу для дизайна формы этнические мотивы. Национальный казахский орнамент в разных его вариациях украшает форму игроков.

Напомним, в прошедшем сезоне казахстанская команда заняла последнее 12 место в Восточной конференции. В общей таблице КХЛ встала на предпоследнее место, опередив только «Витязь». За всю историю клуба «Барыс», который выступает в чемпионате КХЛ с сезона-2008/2009, он не забирался выше 1/4 финала КХЛ.

Перед предстоящим сезоном команда усилилась приняв в свои ряды множество игроков, в том числе и из НХЛ.

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