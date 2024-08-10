«Юта» залила под лёд логотип команды, с которым сыграет предстоящий сезон

Хоккейный клуб «Юта» залил под лёд логотип, с которым команда сыграет предстоящий сезон НХЛ.

Фото: Страница «Юты» в социальной сети

Фото: Страница «Юты» в социальной сети

После смены руководства, клуб, который ранее именовался «Аризона Койотс», сменил название и теперь везде обозначен как «Юта», однако это не окончательная версия нейминга.

В голосовании на лучшее название для клуба принимают участие 20 отобранных вариантов: Black Diamonds («Чёрные бриллианты»), Blast («Взрыв»), Blizzard («Метель»), Canyons («Каньоны»), Caribou («Карибу»), Freeze («Замороженные»), Frost («Мороз»), Fury («Ярость»), Glaciers («Ледники»), HC, Hive («Улей»), Ice («Лёд»), Mammoth («Мамонты»), Mountaineers («Альпинисты»), Outlaws («Преступники»), Powder («Порох»), Squall («Шквал»), Swarm («Рой»), Venom («Яд»), Yetis («Йети»).

Как только команде удастся определиться с названием, будет выбрана новая цветовая гамма, разработаны логотип и форма. По предварительным данным, это произойдёт перед началом сезона-2025/2026.