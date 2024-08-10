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Инсайдер ESPN сравнил 18-летнего новичка «Сан-Хосе» с Сидни Кросби

Инсайдер ESPN сравнил 18-летнего новичка «Сан-Хосе» с Сидни Кросби
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Инсайдер ESPN Колби Коэн сравнил 18-летнего новичка «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини с легендой НХЛ Сидни Кросби.

«Он настолько уверен, насколько это вообще возможно. В драфте такого нет, но, наблюдая за ним так много, я никогда не был так удивлён. Он не мошенничает ради обиды, а когда вы найдете подростка, который не мошенничает ради обиды? Такого не бывает. Сидни Кросби, вероятно, является самым близким примером парня, который просто никогда не мошенничал ради обиды», — приводит слова Коэна Sportskeeda со ссылкой на подкаст San Jose Hockey Now.

Напомним, Селебрини в этом году впервые отправится в тренировочный лагерь «Сан-Хосе», где станет понятно, как сложится его дальнейшая судьба. Он был выбран «Сан Хосе» в первом раунде минувшего драфта.

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