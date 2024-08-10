«Не хватит и вечности рядом с тобой». Лайне и его возлюбленная объявили о помоловке

26-летний финский хоккеист, нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне объявил о помолвке со своей возлюбленной Джордан Ли.

«Не хватит и вечности рядом с тобой. Мистер и миссис Лайне в июне 2025 года!» — написал Лайне в совместной публикации с возлюбленной на своей странице в социальной сети.

Известно, что девушка возьмёт фамилию хоккеиста после бракосочетания.

Фото: Из личного архива Патрика Лайне

Фото: Из личного архива Патрика Лайне

Фото: Из личного архива Патрика Лайне

Напомним, Лайне в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл всего 18 матчей в составе «Коламбуса», после чего не смог продолжать играть из-за травмы и операции плеча. После этого он вошёл в Программу помощи игрокам НХЛ. Его контракт с кэпхитом $ 8,7 млн рассчитан до конца сезона-2025/2026. В прошлом сезоне «Блю Джекетс» вновь не смогли пробиться в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на последнем месте в таблице Восточной конференции.