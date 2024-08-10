Журналист Хейз назвал команду, которая способна бросить вызов «Флориде» в следующем сезоне

Журналист TSN Брайан Хейз заявил, что знает команду, которая может бросить вызов «Флориде Пантерз» в борьбе за Кубок Стэнли в следующем сезоне, потому что сильна по всем аспектам.

«Но отодвигая «Флориду» в сторону в разговорах о том, кто бросит им вызов, я бы выбрал команду, с которой они встретились в Восточном финале, и это был бы «Нью-Йорк Рейнджерс».

У «Рейнджерс» огромный талант и огромная глубина состава, а также хорошее сочетание ветеранов, таких как Зибанеджад и Панарин, и молодых игроков. Филип Хитил, который является действительно хорошим игроком, в прошлом году получил много травм.

У них отличная защита, уровень которой наравне с четвёркой лучших, и в любой момент Игорь Шестёркин может быть лучшим вратарём в мире. Я также большой поклонник Питера Лавиолетта как главного тренера», — приводит слова Хейза Sportskeeda.

Напомним, в минувшем сезоне «Флорида Пантерз» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в финале Кубка Стэнли, а «Нью-Йорк Рейнджерс» выбыл из борьбы за Кубок на этапе Финала конференций, уступив действующим чемпионам.