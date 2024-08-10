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Игорь Шестёркин назвал троих самых сильных соперников в НХЛ. Среди них — Кросби

Игорь Шестёркин назвал троих самых сильных соперников в НХЛ. Среди них — Кросби
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Российский голкипер, играющий в «Нью-Йорк Рейнджерс», Игорь Шестёркин назвал троих самых тяжёлых соперников в игре.

«Ну, мне приходит на ум, что есть много игроков, которые забивали мне. Так что сложно выбрать только троих. Я начну с Кросби, потому что он всегда может делать разные ходы, которые очень трудно предугадать. Также, вероятно, Хьюз из «Нью-Джерси». И, вероятно, Маккиннон, потому что у него хороший бросок», — приводит слова Шестёркина Sportskeeda.

Отметим, что NHL Network назвал Шестёркина лучшим вратарём в мире, а названные самим голкипером хоккеисты — одни из лучших бомбардиров.

Журналист TSN назвал «Рейнджерс» главным соперником «Флориды» для борьбы за Кубок Стэнли в следующем сезоне. Он также заявил, что Шестёркин легко может стать лучшим вратарём в мире.

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