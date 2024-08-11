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Яшкин показал, как новый нападающий «Ак Барса» Ник Петан осваивается в России

Яшкин показал, как новый нападающий «Ак Барса» Ник Петан осваивается в России
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Игрок «Ак Барса» Дмитрий Яшкин опубликовал фото, на котором запечатлен канадский нападающий Ник Петан. В руках у хоккеиста бутерброд с красной икрой.

Фото: Из личного архива Дмитрия Яшкина

«Привыкает», — написал Яшкин под постом с фото.

Напомним, 29 июля стало официально известно о подписании «Ак Барсом» контракта с канадцем. В минувшем сезоне форвард выступал в АХЛ за фарм-клуб «Миннесоты Уайлд» «Айова Уайлд» и «Хартфорд Вулф Пэк». На счету Петана шесть матчей в Национальной хоккейной лиге за «Миннесоту», в которых он отметился двумя результативными передачами, а также 44 игры в составе «Айовы» (12 заброшенных шайб и 28 результативных передач) и 15 матчей за «Хартфорд» (три шайбы и пять передач). Также в своей карьере Петан выступал за клубы НХЛ «Виннипег Джетс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс».

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