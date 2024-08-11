Вице-президент КХЛ Каменский отреагировал на переход Войнова в «Торпедо»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал переход Вячеслава Войнова в «Торпедо» из «Ак Барса».

«Войнов – очень опытный и грамотный игрок. Думаю, Ларионов видит в Войнове наставника для защитников. Он умеет играть и знает хоккей. Войнов будет помогать команде завоёвывать высокие места», — приводит слова Каменского Metaratings.

Ранее стало известно, что Войнов подписал с нижегородским «Торпедо» однолетнее соглашение.

Напомним, хоккеист провёл два последних сезона в казанском «Ак Барсе». За минувший сезон он заработал 14 очков в 40 матчах, забросив одну шайбу и отдав 13 голевых передач. Ранее он провёл в НХЛ четыре сезона, включившие в себя два Кубка Стэнли, 254 проведённых матча и 106 (27+79) набранных очков.