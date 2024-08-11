Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нью-Йорк Айлендерс», вероятно, попрощается с ветеранами Мартином и Клаттербаком

«Нью-Йорк Айлендерс», вероятно, попрощается с ветеранами Мартином и Клаттербаком
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло высказался о возможном уходе 35-летнего Мэтта Мартина и 36-летнего Кэла Клаттербака.

«Мы, вероятно, будем двигаться дальше. Это не значит, что ничего не может измениться. Мы говорим о двух ветеранах, двух выдающихся личностях. О двух лидерах команд и двух действительно хороших хоккеистах, так что посмотрим, как всё в итоге сложится. Но сегодня мы не изменили своего решения, которое озвучивали и в прошлый раз», — приводит слова Ламорелло Sportskeeda с отсылкой на NY Post.

Отметим, что Мартин дебютировал в НХЛ в сезоне-2009/2010 и с этого момента он провёл вне «Айлендерс» лишь два сезона, когда сыграл за «Торонто Мэйпл Лифс». Всего за карьеру на данный момент он провёл в НХЛ 955 матчей, заработав 175 (81+94) очков. Клаттербак стал играть в «Айлендерс», начиная с сезона-2023/2014, ранее он выступал лишь за «Миннесоту» в четырёх сезонах.

Материалы по теме
Журналист НХЛ объяснил, почему выступление Исхакова за ЦСКА выгодно «Айлендерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android