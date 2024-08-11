«Нью-Йорк Айлендерс», вероятно, попрощается с ветеранами Мартином и Клаттербаком

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло высказался о возможном уходе 35-летнего Мэтта Мартина и 36-летнего Кэла Клаттербака.

«Мы, вероятно, будем двигаться дальше. Это не значит, что ничего не может измениться. Мы говорим о двух ветеранах, двух выдающихся личностях. О двух лидерах команд и двух действительно хороших хоккеистах, так что посмотрим, как всё в итоге сложится. Но сегодня мы не изменили своего решения, которое озвучивали и в прошлый раз», — приводит слова Ламорелло Sportskeeda с отсылкой на NY Post.

Отметим, что Мартин дебютировал в НХЛ в сезоне-2009/2010 и с этого момента он провёл вне «Айлендерс» лишь два сезона, когда сыграл за «Торонто Мэйпл Лифс». Всего за карьеру на данный момент он провёл в НХЛ 955 матчей, заработав 175 (81+94) очков. Клаттербак стал играть в «Айлендерс», начиная с сезона-2023/2014, ранее он выступал лишь за «Миннесоту» в четырёх сезонах.