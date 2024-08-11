Канада в третий раз подряд выиграла Кубок Глинки/Гретцки, обыграв в финале сборную Чехии
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Канада в третий раз подряд выиграла Кубок Глинки/Гретцки, обыграв в финале сборную Чехии. В решающем матче турнира в Эдмонтоне канадская юниорская сборная победила чешскую со счётом 2:1.
Кубок Глинки/Гретцки . Финал
11 августа 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Канада U18
Окончен
2 : 1
Чехия U18
1:0 Килфоил (Мартин, Рид) – 06:29 (5x5) 2:0 Денуайе (Шмидт, Гюите) – 19:08 (5x5) 2:1 Полетин (Павлик, Бенак) – 59:51 (6x4)
Бронзовые медали выиграла юниорская сборная Швеции, которая в матче за третье место обыграла сборную США со счётом 6:3.
Кубок Глинки/Гретцки . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
США U18
Окончен
3 : 6
Швеция U18
1:0 Лансинг (Мёрфи, Ромбах) – 01:08 (5x5) 1:1 Новотны (Нильсон, Клингселл) – 11:53 (5x5) 1:2 Возняк (Васс, Бьёрк) – 16:15 (5x5) 1:3 Нильсон (Генборг, Бронгель-Ларссон) – 21:44 (5x5) 2:3 Лансинг (Хейс, Матрин) – 24:51 (5x5) 2:4 Нильсон (Дротт) – 46:35 (5x5) 2:5 Новотны (Генборг, Сьёстрём) – 48:53 (5x5) 2:6 Нильсон – 58:45 (en) 3:6 Орловски (Фиддлер, Мо) – 59:52 (5x4)
Эта победа стала третьей подряд для канадской сборной. Всего в истории турнира сборная Канады завоевала 25 золотых медалей. Второе место занимает сборная России, которая четыре раза брала золото, а в самый первый год существования турнира (1991 год) сборная СССР также занимала первое место.
Российская сборная выиграла два золота подряд в 2019 и в 2021 годах перед отстранением сборных от международных соревнований.
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