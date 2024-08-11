Канада в третий раз подряд выиграла Кубок Глинки/Гретцки, обыграв в финале сборную Чехии

Канада в третий раз подряд выиграла Кубок Глинки/Гретцки, обыграв в финале сборную Чехии. В решающем матче турнира в Эдмонтоне канадская юниорская сборная победила чешскую со счётом 2:1.

Бронзовые медали выиграла юниорская сборная Швеции, которая в матче за третье место обыграла сборную США со счётом 6:3.

Эта победа стала третьей подряд для канадской сборной. Всего в истории турнира сборная Канады завоевала 25 золотых медалей. Второе место занимает сборная России, которая четыре раза брала золото, а в самый первый год существования турнира (1991 год) сборная СССР также занимала первое место.

Российская сборная выиграла два золота подряд в 2019 и в 2021 годах перед отстранением сборных от международных соревнований.