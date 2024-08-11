Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канада в третий раз подряд выиграла Кубок Глинки/Гретцки, обыграв в финале сборную Чехии

Канада в третий раз подряд выиграла Кубок Глинки/Гретцки, обыграв в финале сборную Чехии
Комментарии

Канада в третий раз подряд выиграла Кубок Глинки/Гретцки, обыграв в финале сборную Чехии. В решающем матче турнира в Эдмонтоне канадская юниорская сборная победила чешскую со счётом 2:1.

Кубок Глинки/Гретцки . Финал
11 августа 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Канада U18
Окончен
2 : 1
Чехия U18
1:0 Килфоил (Мартин, Рид) – 06:29 (5x5)     2:0 Денуайе (Шмидт, Гюите) – 19:08 (5x5)     2:1 Полетин (Павлик, Бенак) – 59:51 (6x4)    

Бронзовые медали выиграла юниорская сборная Швеции, которая в матче за третье место обыграла сборную США со счётом 6:3.

Кубок Глинки/Гретцки . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
США U18
Окончен
3 : 6
Швеция U18
1:0 Лансинг (Мёрфи, Ромбах) – 01:08 (5x5)     1:1 Новотны (Нильсон, Клингселл) – 11:53 (5x5)     1:2 Возняк (Васс, Бьёрк) – 16:15 (5x5)     1:3 Нильсон (Генборг, Бронгель-Ларссон) – 21:44 (5x5)     2:3 Лансинг (Хейс, Матрин) – 24:51 (5x5)     2:4 Нильсон (Дротт) – 46:35 (5x5)     2:5 Новотны (Генборг, Сьёстрём) – 48:53 (5x5)     2:6 Нильсон – 58:45 (en)     3:6 Орловски (Фиддлер, Мо) – 59:52 (5x4)    

Эта победа стала третьей подряд для канадской сборной. Всего в истории турнира сборная Канады завоевала 25 золотых медалей. Второе место занимает сборная России, которая четыре раза брала золото, а в самый первый год существования турнира (1991 год) сборная СССР также занимала первое место.

Российская сборная выиграла два золота подряд в 2019 и в 2021 годах перед отстранением сборных от международных соревнований.

Материалы по теме
«Мне всё равно, что говорят люди». Чемпион мира из Канады — о своём переезде в Россию
«Мне всё равно, что говорят люди». Чемпион мира из Канады — о своём переезде в Россию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android