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«Очень сильно жажду побед». Егор Афанасьев рассказал, почему решил перейти в ЦСКА

«Очень сильно жажду побед». Егор Афанасьев рассказал, почему решил перейти в ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Егор Афанасьев рассказал о своём переходе в армейский клуб. Ранее форвард выступал в АХЛ.

«У меня закончился контракт в Северной Америке. Было хорошее предложение [от ЦСКА]. Команда с огромной историей. Я очень сильно жажду побед, в этом клубе это доступно. Так что я рад, что оказался в этом месте. Пару месяцев назад принял решение возвращаться в Россию. Всё произошло достаточно быстро. Слава богу, что всё так вышло», — цитирует Афанасьева пресс-служба армейского клуба.

23-летний нападающий Егор Афанасьев в минувшем сезоне-2023/2024 стал лучшим бомбардиром фарм-клуба «Нэшвилла» «Милуоки Эдмиралс» в АХЛ, набрав 54 (27+27) очка в 56 матчах. 23 июня «Нэшвилл» обменял права на хоккеиста в «Сан-Хосе Шаркс». Он получил предложение об одностороннем контракте в НХЛ, но его не устроили условия.

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