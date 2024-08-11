«Сплошные плюсы!» Рябыкин назвал идеальное место проведения Матча звёзд КХЛ

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин заявил, что проведение Матча звёзд КХЛ — 2025 нужно было отдать Омску. Напомним, Матч звёзд КХЛ в следующем сезоне пройдёт в Новосибирске.

«Сибирь – пожалуй, самый хоккейный регион России, поэтому никаких вопросов, логичное решение. Хотя я слышал, что до последнего на Матч-2025 претендовал Омск. На мой взгляд, в нынешней ситуации это была бы идеальная столица для звёздного праздника. Новая арена, постоянные аншлаги, команда, которая является одним из фаворитов КХЛ. Сплошные плюсы!

– Почему не выбрали Омск?

– «Сибирь» – это больше социальная история. А в Омске «ястребы» не только социальный, но и бизнес-проект. Видимо, те коммерческие условия, которые предлагались устроителями звёздных выходных, «Авангард» не устроили. В отличие от Новосибирска, – цитирует Рябыкина Russia-hockey.ru.

Напомним, 1 февраля 2025 года пройдёт Кубок Вызова МХЛ, а 8–9 февраля — Матч звёзд КХЛ. Новосибирск станет самой восточной точкой, где проводились Кубок Вызова МХЛ и Матч звёзд КХЛ. О старте продаж билетов на Неделю звёзд хоккея — 2025 лига объявит дополнительно.