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Адам Хенрик назвал самое сильное качество капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида

Адам Хенрик назвал самое сильное качество капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида
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Нападающий «Эдмонтона» Адам Хенрик отметил лидерские качества капитана «Ойлерз» Коннора Макдэвида, который на личном примере показывает стремление к ежедневному совершенствованию своих хоккейных навыков.

«Сильная сторона Макдэвида — это его ежедневное стремление быть лучше, чем он был вчера. Когда лучший игрок в мире делает это, все остальные тоже подталкивают себя к этому. Мы не все будем играть на его уровне, но если каждый парень в этой команде, независимо от роли, которую он играет, подталкивает себя к тому, чтобы быть лучше, чем вчера, то тем большего добьётся команда», — цитирует Хенрика пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Макдэвид стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — награды, вручаемой игроку, лучше других зарекомендовавшему себя в плей-офф. В регулярном сезоне Макдэвид сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.

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