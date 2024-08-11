Коваленко рассказал, как Евгений Кузнецов поможет СКА набирать больше очков

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко ответил на вопрос, когда легче реализовывать штрафные броски — сегодня или четверть века назад, и отметил важность умения исполнения буллитов Евгения Кузнецова для СКА.

«Сравнивать времена и мастеров сложно. Нет сомнений только в одном — сейчас роль хоккеистов, которые на «ты» с буллитами, намного более значимая. За счёт того, что в правила ввели овертаймы, такие игроки стабильно приносят команде очки.

Вспомните, например, как на Олимпиаде в Сочи определял результаты матчей американец Оши — как раз за счёт буллитов. С этой точки зрения Кузнецов — очень важное приобретение для СКА. Большой фактор набора очков», — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, о подписании контракта нападающего и армейского клуба было объявлено 31 июля. Соглашение Кузнецова и СКА рассчитано на четыре года.