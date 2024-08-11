Плющев — о переходе Войнова в «Торпедо»: его игровые кондиции пригодятся команде

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на переход защитника «Ак Барса» Вячеслава Войнова в нижегородское «Торпедо».

«Когда приглашают в клуб игрока, то многие смотрят на его трофеи, но вы поймите, что Кубки завоёвывают команды, а не отдельные игроки. Он поможет «Торпедо», в этом нет сомнений. Войнов – статный опытный защитник, понимающий игру, но не надо ссылаться на то, что он завоевал какие-то трофеи. Он завоевал их в другой команде в другое время с совершенно другими партнёрами. Его игровые кондиции пригодятся «Торпедо» и Ларионову. Как опытный игрок он имеет право высказать что-то игрокам или переговорить с тренером», – цитирует Плющева Metaratings.ru.

Напомним, хоккеист провёл два последних сезона в казанском «Ак Барсе». За минувший сезон он заработал 14 очков в 40 матчах, забросив одну шайбу и отдав 13 голевых передач. Ранее он провёл в НХЛ четыре сезона, включившие в себя два Кубка Стэнли, 254 проведённых матча и 106 (27+79) набранных очков.