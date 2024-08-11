Генменеджер «Амура» рассказал, изменится ли стратегия клуба после смены руководства

Генеральный менеджер хабаровского «Амура» Вадим Покотило высказался о стратегии клуба после смены руководства.

— В межсезонье в высшем руководстве клуба произошли серьёзные изменения, в связи с чем у многих существовали опасения, что «Амур» может вновь сделать несколько шагов назад в своём развитии. Всё ли у вас стабильно?

— В «Амуре» всё нормально. Тот вектор, который был нами задан, он сохраняется. В клубе не произошло никаких потрясений, и опасений относительно будущего у нас не возникает.

— Предстоящие выборы губернатора Хабаровского края могут оказать дальнейшее влияние на развитие «Амура»? Ведь все видели, насколько был вовлечён в жизнь клуба бывший губернатор края, а ныне министр спорта России Михаил Дегтярёв.

— Комментировать политические моменты – не в моей компетенции. В политику не лезу и в ней не разбираюсь. Моя работа – заниматься хоккеем. У нас есть задачи и цели, под которые была проведена селекционная работа.

— От этого зачастую напрямую зависит финансирование клуба.

— Здесь у нас всё стабильно, — сказал Покотило в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Вадимом Покотило читайте на «Чемпионате» завтра, 12 августа, в 10:00 мск.