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Покотило — о селекции: больше «Амур» ни в ком не нуждается

Покотило — о селекции: больше «Амур» ни в ком не нуждается
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Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило заявил, что состав команды на следующий сезон КХЛ уже укомплектован и больше трансферов клуб проводить не планирует.

«Селекция полностью проведена, и больше «Амур» ни в ком не нуждается. Удалось реализовать практически всё, что было задумано. Понятно, что в мире не бывает ничего идеального. Но мы довольны итогом селекционной работы. Посмотрим, во что это выльется по итогам сезона», — сказал Покотило в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В прошлом сезоне «Амур» в первом раунде плей-офф уступил будущему чемпиону «Металлургу» в шести матчах.

Полную версию эксклюзивного интервью с Вадимом Покотило читайте на «Чемпионате» завтра, 12 августа, в 10:00 мск.

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