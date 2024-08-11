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Бывший голкипер НХЛ сравнил вратаря Игоря Шестёркина с Лундквистом и Бродо

Бывший голкипер НХЛ сравнил вратаря Игоря Шестёркина с Лундквистом и Бродо
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Голкипер «Нью-Джерси» Кори Шнайдер заявил, что считает Игоря Шестёркина лучшим действующим вратарём НХЛ. Ранее российский вратарь «Рейнджерс» занял первое место в рейтинге лучших вратарей НХЛ по версии NHL Network. Шестёркин, чей кэпхит сейчас составляет $ 5,667 млн, должен получить рекордный контракт в истории НХЛ для вратарей.

«Если Шестёркин станет самым высокооплачиваемым вратарём в истории НХЛ, то это будет заслуженно. Это вратарь уровня Кэри Прайса, Хенрика Лундквиста и Мартина Бродо. Даже не в лучшей своей форме он может изменить ход игры в любой момент. Его великолепные сейвы со стороны выглядят очень легко. Он показал потрясающую игру в прошедшем плей-офф», – цитирует Шнайдера Sportskeeda.

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