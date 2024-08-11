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СКА прибыл в Красную Поляну, где проведёт завершающий этап предсезонных сборов

СКА прибыл в Красную Поляну, где проведёт завершающий этап предсезонных сборов
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Хоккейный клуб СКА прибыл в Красную Поляну, где проведёт завершающий этап предсезонных сборов.

«Всем горное утро! Мы сменили локацию сборов на финальную – вплоть до возвращения в Петербург команда будет тренироваться в Красной Поляне», – говорится в телеграм-канале клуба из Санкт-Петербурга.

Фото: ХК СКА

СКА проведёт остаток предсезонной подготовки в Сочи, а затем выступит на домашнем турнире в Санкт-Петербурге. Турнир имени Николая Пучкова пройдёт с 22 по 29 августа.

В прошлом сезоне петербургский клуб занял второе место по итогам регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги в таблице Западной конференции. Во втором раунде Кубка Гагарина СКА уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в пяти матчах.

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