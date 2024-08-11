Покотило — о ситуации на трансферном рынке КХЛ: это доказывает, что потолок работает

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило оценил ситуацию на трансферном рынке КХЛ, где до сих пор без работы остаются несколько именитых российских игроков.

— Вы верите, что в обозримом будущем «Амур» в борьбе за игроков сможет на равных конкурировать с топ-клубами Запада, или географический фактор всё равно никуда деть?

— Фактор географии всё равно будет затруднять процесс ведения переговоров, но я верю в то, что имидж клуба улучшается и что мы идём в правильном направлении. Свои плоды даёт и жёсткий потолок зарплат. Посмотрите, сколько квалифицированных игроков хорошего уровня сейчас находится на рынке.

— Вас не удивляет, что без работы находятся игроки, многих из которых ещё два-три года назад оторвали бы с руками?

— Не удивляет, потому что, во-первых, это доказывает, что потолок работает. А во-вторых, на это повлияло возвращение с трёх к пяти легионерам. В КХЛ 23 клуба, 20 из них российские. Таким образом, получаем 40 дополнительных мест. Так устроена конкуренция, — сказал Покотило в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Вадимом Покотило читайте на «Чемпионате» завтра, 12 августа, в 10:00 мск.