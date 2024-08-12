В «Амуре» рассказали, мог ли Александр Радулов пополнить состав клуба в межсезонье

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило прокомментировал информацию, согласно которой опытнейший нападающий Александр Радулов мог пополнить состав хабаровского клуба в межсезонье. 38-летний форвард принял решение продолжить карьеру в ярославском «Локомотиве».

«Будет не совсем правильно комментировать те трансферы, которые не состоялись. На свободные позиции мы точечно взяли конкретных людей. То, что не срослось, значит не срослось», — сказал Покотило в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».

Полную версию эксклюзивного интервью с Вадимом Покотило читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.