«Неожиданная новость». Защитник «Айлендерс» Романов высказался о переходе Кузнецова в СКА

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова в СКА. Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за сезон, и подписал четырёхлетнее соглашение с петербургским клубом.

«Это интересная и неожиданная новость. Интересно посмотреть, как он себя проявит в СКА. Если кому-то и кажется, что он мог бы ещё в Штатах поиграть, то могу сказать, что ощущения всегда бывают обманчивыми. Будем следить за ним, за его выступлениями в России», – цитирует Романова Metaratings.ru.

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист завершал в «Каролине Харрикейнз».