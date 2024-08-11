Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Неожиданная новость». Защитник «Айлендерс» Романов высказался о переходе Кузнецова в СКА

«Неожиданная новость». Защитник «Айлендерс» Романов высказался о переходе Кузнецова в СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова в СКА. Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за сезон, и подписал четырёхлетнее соглашение с петербургским клубом.

«Это интересная и неожиданная новость. Интересно посмотреть, как он себя проявит в СКА. Если кому-то и кажется, что он мог бы ещё в Штатах поиграть, то могу сказать, что ощущения всегда бывают обманчивыми. Будем следить за ним, за его выступлениями в России», – цитирует Романова Metaratings.ru.

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист завершал в «Каролине Харрикейнз».

Материалы по теме
«То, что делает СКА, плохо для лиги». Для КХЛ настало время жёстких и конкретных мер
«То, что делает СКА, плохо для лиги». Для КХЛ настало время жёстких и конкретных мер
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android