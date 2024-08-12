Генменеджер «Амура» — о слухах в прессе: диву давались от того, что читали

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило прокомментировал опубликованную в некоторых СМИ информацию про интерес хабаровского клуба к экс-нападающему «Ак Барса» Кириллу Петрову.

«Многие агенты через прессу, заявляя об интересе со стороны «Амура», пытались выбить лучшие контракты своим клиентам в других командах. Например, называлась фамилия какого-нибудь игрока и говорилось, что он окажется в «Амуре» на таких условиях, а мы просто смеялись и диву давались от того, что читали. И этот у нас, и тот у нас, а это были агентские игры, чтобы подогреть рынок, используя наше имя», — сказал Покотило в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Вадимом Покотило читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.