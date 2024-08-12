В «Амуре» назвали причину текущего отсутствия Алекса Гальченюка в расположении команды

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило назвал причину текущего отсутствия нападающего Алекса Гальченюка в расположении команды.

— Гальченюк после довольно среднего сезона приехал к вам на солидный контракт. Не опасаетесь повторения прошлогодней ситуации с Хохлачёвым, когда ожидания были слишком высоки, и хоккеист попадёт под психологический пресс?

— Думаю, что на такого профессионала это точно не должно давить. Алекс выступал за сборную и обладает большим опытом. К тому же мы не считаем неудачным его прошлый сезон. В нём он всё равно набрал 42 очка, а для него такой результат называют недостаточным. Это игрок с определённым мастерством, который не упадёт ниже уровня. Знаем его сильные стороны и брали его под конкретную тройку. По нему у нас нет опасений.

— Когда он появится в расположении команды?

— Ситуация следующая: у них же нет внутреннего и заграничных паспортов. У них один паспорт, и у Алекса все листы в нём закончились. Он уже давно подал все необходимые документы, и теперь весь вопрос в том, когда он получит паспорт. Это может произойти в любой момент. Как только он его получит – сразу же присоединится к команде, — сказал Покотило в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.