Покотило — о Коршкове: могли предложить и больше, но разговора о деньгах не последовало

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило рассказал об уходе из клуба по окончании контракта нападающего Егора Коршкова.

— Подписания в прошлом году Александра Хохлачёва и Алекса Бродхёрста, а в этом Алекса Гальченюка – в том числе и имиджевая история, помимо естественного желания усилить команду?

— Безусловно. Всё верно. Подписание контрактов с Хохлачёвым и Бродхёрстом привело к тому, что в этом году к нам согласился поехать Гальченюк и другие легионеры. Нужно отметить, что удалось сохранить ещё и 90% прошлогоднего состава. Были те хоккеисты, чьи контракты истекли, и они согласились остаться, понимая, какие клуб преследует цели и задачи, и видя, что у нас всё хорошо.

— И всё-таки одну значительную потерю вы понесли: Егор Коршков перешёл в «Ак Барс». Если говорить прямо – вы могли повторить казанское предложение?

— Мы могли предложить и лучше, но разговор с Егором до обсуждения финансовой стороны даже не дошёл. Когда закончился плей-офф, мы дали ему остыть после завершения сезона. Егор отдохнул неделю, дальше мы поговорили один на один, и он сообщил, что семья приняла решение покинуть Хабаровск. На тот момент он даже не знал, где продолжит карьеру. Разговора о деньгах не последовало, — сказал Покотило в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.