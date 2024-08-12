Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Покотило — о Коршкове: могли предложить и больше, но разговора о деньгах не последовало

Покотило — о Коршкове: могли предложить и больше, но разговора о деньгах не последовало
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило рассказал об уходе из клуба по окончании контракта нападающего Егора Коршкова.

— Подписания в прошлом году Александра Хохлачёва и Алекса Бродхёрста, а в этом Алекса Гальченюка – в том числе и имиджевая история, помимо естественного желания усилить команду?
— Безусловно. Всё верно. Подписание контрактов с Хохлачёвым и Бродхёрстом привело к тому, что в этом году к нам согласился поехать Гальченюк и другие легионеры. Нужно отметить, что удалось сохранить ещё и 90% прошлогоднего состава. Были те хоккеисты, чьи контракты истекли, и они согласились остаться, понимая, какие клуб преследует цели и задачи, и видя, что у нас всё хорошо.

— И всё-таки одну значительную потерю вы понесли: Егор Коршков перешёл в «Ак Барс». Если говорить прямо – вы могли повторить казанское предложение?
— Мы могли предложить и лучше, но разговор с Егором до обсуждения финансовой стороны даже не дошёл. Когда закончился плей-офф, мы дали ему остыть после завершения сезона. Егор отдохнул неделю, дальше мы поговорили один на один, и он сообщил, что семья приняла решение покинуть Хабаровск. На тот момент он даже не знал, где продолжит карьеру. Разговора о деньгах не последовало, — сказал Покотило в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Вадимом Покотило читайте на «Чемпионате»:
«Агенты грели рынок, используя наше имя». Откровенный разговор с генменеджером «Амура»
Эксклюзив
«Агенты грели рынок, используя наше имя». Откровенный разговор с генменеджером «Амура»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android