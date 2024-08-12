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Покотило: Хохлачёву нужно показывать товар лицом. Это идёт «Амуру» в плюс

Покотило: Хохлачёву нужно показывать товар лицом. Это идёт «Амуру» в плюс
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Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило оценил выступление нападающего Александра Хохлачёва в прошлом сезоне за хабаровский клуб.

— Хохлачёва активно критиковали весь прошлый год, и в итоге он так и не вышел на проектную мощность. Сейчас у него последний год контракта. Верите, что мы увидим того Александра, которым он был в «Спартаке»?
— Конечно, ждём. Во-первых, он уже отыграл один сезон, адаптировался к перелётам, к восстановлению. Он будет продолжать играть у главного тренера, чьи требования уже знает. И тренер знает его. Во-вторых, вы правильно заметили, что у него заканчивается контракт и ему нужно показывать товар лицом. Это тоже идёт нам в плюс, — сказал Покотило в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

За 60 матчей прошлого регулярного сезона Хохлачёв набрал 24 (8+16) очка. В плей-офф на счету форварда 3 (1+2) очка в шести матчах.

Полную версию эксклюзивного интервью с Вадимом Покотило читайте на «Чемпионате»:
«Агенты грели рынок, используя наше имя». Откровенный разговор с генменеджером «Амура»
Эксклюзив
«Агенты грели рынок, используя наше имя». Откровенный разговор с генменеджером «Амура»
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