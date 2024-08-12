В «Амуре» объяснили, почему клуб на данный момент больше не использует институт аренды

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило объяснил, почему клуб на данный момент больше не использует институт аренды.

— В прошлом сезоне «Амур» не использовал институт аренды, как это было при предыдущем главном тренере, когда два года назад вы фактически открыли для КХЛ такого игрока, как Никита Гребёнкин. Больше не было достойных предложений по молодым игрокам или сознательно отошли от этой практики?

— Тут одно вытекает из другого. В то время у нас были одни финансовые возможности – сейчас другие. По своим финансам мы можем брать тех игроков, которых хотим, а не лишь бы кого. И мест в команде нет. Но нужно честно сказать, что и таких игроков, как Гребёнкин, Лихачёв и Дубакин, на рынке тоже нет. Что касается конкретно Никиты, то мы же брали его не просто так, чтобы посмотреть, а вдруг выстрелит. Мы чётко понимали, на какой позиции он будет играть, — сказал Покотило в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.